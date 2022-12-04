Украинец вышел на бой в форме спецподразделения «Кракен» и победил французского боксера 4.12.2022, 11:06

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Фото: УНИАН

Видеофакт.

Третьего декабря украинский боксер Денис Беринчик провел бой против француза Ивана Менди.

Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в андеркарде противостояния Тайсон Фьюри - Дерек Чисора.

34-летний Денис одержал победу единогласным решением судей: 117:112 и дважды 116:112. Он защитил пояс WBO International в легком весе, а также завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.

Добавим, что украинский спортсмен вышел на бой в форме спецподразделения «Кракен». Его сопровождал Александр Усик.

Беринчик остается непобедимым боксером на профиринге: для него эта победа стала 17-й в карьере (9 - нокаутом). 37-летний Менди потерпел шестое поражение при 47 победах.

Это был первый поединок для Дениса в этом году. В прошлом году он избил россиянина Ису Чаниева в Броварах.

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