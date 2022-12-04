закрыть
4 декабря 2022, воскресенье, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинец вышел на бой в форме спецподразделения «Кракен» и победил французского боксера

  • 4.12.2022, 11:06
  • 1,658
Украинец вышел на бой в форме спецподразделения «Кракен» и победил французского боксера
Фото: УНИАН

Видеофакт.

Третьего декабря украинский боксер Денис Беринчик провел бой против француза Ивана Менди.

Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в андеркарде противостояния Тайсон Фьюри - Дерек Чисора.

34-летний Денис одержал победу единогласным решением судей: 117:112 и дважды 116:112. Он защитил пояс WBO International в легком весе, а также завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.

Добавим, что украинский спортсмен вышел на бой в форме спецподразделения «Кракен». Его сопровождал Александр Усик.

Беринчик остается непобедимым боксером на профиринге: для него эта победа стала 17-й в карьере (9 - нокаутом). 37-летний Менди потерпел шестое поражение при 47 победах.

Это был первый поединок для Дениса в этом году. В прошлом году он избил россиянина Ису Чаниева в Броварах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников
Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников