В Беларуси меняются правила подачи на польскую визу по программе Business Harbour 4.12.2022, 11:09

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Заявителям нужно будет предоставить дополнительный документ.

В Беларуси с 5 декабря меняются правила подачи на визу по программе Poland Business Harbour. Изменения касаются тех, кто подается на этот тип визы уже повторно. Таким заявителям нужно будет предоставить дополнительный подтверждающий документ, говорится на сайте Visa Vfsglobal.

Те, кто раньше уже получал визу по цели Poland. Business Harbour и хочет получить ее еще раз, нужно будет предоставить документ, который покажет, что человек фактически использовал предыдущую визу.

Это может быть подтверждение социального страхования в Польше, получения налогооблагаемого дохода или подтверждение регистрации по адресу проживания в этой стране.

Программа Poland. Business Harbour — набор инструментов и услуг, который позволяет фрилансерам, стартапам, малым и средним, а также крупным предприятиям оперативно и без проблем переехать на территорию республики.

Напомним, 29 ноября в Гомеле, Могилеве и Минске перестали принимать документы на польскую визу PBH у тех, кто хотел записаться самостоятельно. О проблемах сообщали и белорусы, которые записались на подачу до этого срока. Телеграм-канал Poland. Business Harbour_Belarus также сообщал, что в личном порядке податься на этот тип визы теперь можно только в Бресте, Пинске, Барановичах и Гродно, а также Лиде (в двух последних городах нужна прописка в регионе).

При этом ограничения касались только личной подачи. По спискам PAIH (спискам компаний, утвержденным Польским агентством инвестиций и торговли) по-прежнему можно подаваться везде.

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