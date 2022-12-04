Стало известно, какая погода будет в Беларуси на следующей неделе 4.12.2022, 11:57

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Фото: tut.by

Подробный прогноз для Минска и областей.

В начале декабря температура воздуха в среднем в Беларуси была на 4−6 градусов ниже нормы. На следующей неделе тоже будет холодно, особенно в центре и на севере страны, а вот на юго-западе и юге морозы будут слабым. Но из-за быстрой смены атмосферных процессов погода будет неустойчивой, рассказал в эфире ОНТ Дмитрий Рябов. Публикуем подробный прогноз.

В понедельник, 5 декабря, в Беларуси днем обещают 0...-7°C. Во вторник, 6 декабря, по западу страны пройдет снег, мокрый снег, а в остальных частях будет без осадков. Но возможен слабый туман с видимостью до километра, на отдельных участках дорог может быть гололедица. Температура воздуха от +1°C по юго-западу до -7°C по северо-востоку. Ночью — от -4°C по западу до -13°C по востоку, а местами и до -16°C.

В среду, 7 декабря, пройдет снег, по юго-западу возможен дождь. В некоторых районах слабый туман и гололед, на дорогах местами тоже будет скользко. На западе ночью передают +1°C, а по востоку — 9°C, при прояснениях — 13°C. Днем потеплеет до -1...+4°C.

8 декабря, в четверг, будет пасмурно, пройдет снег или мокрый снег, но обойдется без морозов — 0...+4°C.

В пятницу, 9 декабря, осадки будут сильными, поднимется сильный ветер, временами порывистый, может быть и туман с видимостью до полукилометра. Местами на дорогах все еще будет скользко. Утром в южных регионах прогнозируют +2°C, в северных в это же время будет холоднее, до -11°C, днем будет заметно теплее — +1...+5°C.

Суббота, 10 декабря, пройдет без существенных осадков, а вот в воскресенье 11 декабря жители юга могут ждать снега. Ночью от -4°C по юго-востоку до -14°C по северо-западу, днем +1...+6°C. Под утро улицы могут накрывать слабые туманы, а на дорогах может быть скользко. Ночью в Витебской области ожидаются сильные морозы до -22°C, днем — 0...+5 градусов.

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