Военный эксперт: Шойгу привез Лукашенко послание от Путина 13 4.12.2022, 12:11

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Самые интересные результаты визита — в сделке под грифом «секретно».

Министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно прилетел в Беларусь в субботу, 3 декабря. Он провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры подписали протокол о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной области. Это соглашение было одобрено еще в декабре 1997 года.

Военный эксперт рассказал «Белсату» на условиях анонимности, что самое интересное в этой сделке – под грифом «секретно».

«Полагаю, там говорится о численности, составе и материальном обеспечении региональной группировки войск. О том, сколько и каких войск каждая страна выделит в эту группировку в случае возникновения угроз. Стороны также уточнили порядок применения войск в случае агрессии и военного конфликта», – сообщил аналитик.

После переговоров с Хрениным Шойгу поехал на встречу с Александром Лукашенко. На камеру Лукашенко заявил, что ни Беларусь, ни Россия «войны не хотели и не хотят».

«Если они хотят воевать до последнего то ли украинца, то ли уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится», – сказал Лукашенко.

Вне камер Шойгу передал Лукашенко личное послание от Владимира Путина, считает военный эксперт.

«Шойгу привез Лукашенко какую-то дополнительную информацию о ходе событий и о планах России в войне. Какую-то конфиденциальную информацию лично от Путина, которую нельзя доверить средствам связи. Шойгу сообщил о том, каким образом будет действовать Россия в зимней кампании, возможно, о том, будет ли использован белорусский плацдарм российскими войсками для нанесения ударов по Украине», – отметил эксперт.

Он считает, что вряд ли Россия планирует такое же масштабное наступление с территории Беларуси, как это было в начале войны 24 февраля, потому что для украинцев это уже не будет неожиданностью.

«Снаряд дважды в одну воронку не падает. Очевидно, речь идет о чем-то другом, чем то, как это было в феврале. Украина готова к такой операции. Очевидно, что, если задумана какая-то операция, то будет что-то неожиданное. Но Беларусь активного участия в этом принимать не будет и не сможет», – подчеркнул эксперт.

Собеседник ««Белсата» заметил, что Россия в контексте войны с Украиной заинтересована в белорусской территории. Отсюда можно запускать ракеты, здесь можно обучать резервистов и лечить раненых военных.

«Если и будет использоваться территория Беларуси, то это, возможно, аэродромы, районы маневрирования и патрулирования ракетных комплексов, можно использовать как тыловую зону для размещения каких-то материальных ресурсов, подготовка российских резервистов на беларусских полигонах, лечение российских военных в Беларуси», – подытожил аналитик.

Он заверил, что белорусская армия к непосредственному участию в войне не готова.

«Численность сухопутных войск Беларуси, то есть тех сил, которые могут быть применены против Украины, — 11 тысяч человек. Такими силами Беларусь наступать не может, да и России, которая мобилизовала 300 тысяч человек, это не нужно. Без большой мобилизации Беларусь в конфликт вступить не сможет», — подытожил эксперт.

В предыдущий раз Шойгу прилетал в Беларусь 3 февраля, тогда он также встречался с Лукашенко. 24 февраля Россия вторглась в Украину в том числе с белорусской территории.

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