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На Донбассе оккупанты публично повесили мирных жителей

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  • 4.12.2022, 12:18
  • 13,626
На Донбассе оккупанты публично повесили мирных жителей

Россияне зверствуют на фоне успешного наступления ВСУ.

В Луганской области, где ВСУ развивают успешное наступление на позиции врага, российские оккупанты публично казнили мирных жителей. Они накинули на них мешок и таблички, что они «предатели», а затем повесили.

Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко на своем канале в Telegram.

На фото видно, что казнены мужчины, на которых повесили таблички с такими надписями «Предатель луганского народа» и «Он передавал сведения врагу СМЕРШ».

Справка: СМЕРШ являлся подразделением контрразведки Народного комиссариата обороны СССР. Название сокращено от лозунга «Смерть шпионам!». Подразделение «боролось» со шпионской, диверсионной, террористической и другой «подрывной деятельностью» иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии.

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