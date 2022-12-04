«Меня никто не встречал с работы так радостно, как собаки» 3 4.12.2022, 12:28

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Фото: onliner

Жительница Слонима приютила 120 животных.

Девять лет назад по дороге на работу Оксана Савчук обнаружила попавшего под колеса зайца. Растерявшись, она продолжила путь на фабрику художественных изделий, где тогда трудилась. Но, усевшись за швейную машинку, так и не сделала ни стежка: перед глазами стояло окровавленное тельце пушистого зверька. Женщина вернулась к бедолаге, завернула его в халат, отвезла на операцию на ветстанцию и стала выхаживать, спустя время выпустив на свободу. Этот случай и положил начало истории спасения изувеченных животных.

У Оксаны всегда жили уличные собаки и коты, но после зайца в доме поселились питомцы-инвалиды, в том числе псы Джек и Колясик, одного из которых переехал поезд, а в другого стреляли из ружья. Ради любимцев жительница Слонима продала квартиру и вместе с семьей переехала в трехэтажный коттедж за городом. Сейчас в зоообщаге живет 86 котов, 26 собак и 8 овец, пишет onliner.by.

Фото: onliner

«Меня никто не встречал с работы так радостно, как собаки»

— На днях умерла бабушка, и ее близкие попросили, чтобы я забрала кота: больше за ним присматривать некому. Подобное случается каждый день. На предприятии ощенилась собака, возле магазина бродит котенок, хозяева выкинули из машины пса или уезжают за границу и не могут увезти питомца — и люди обращаются ко мне. Спрашиваю: «Может, вы сами что-нибудь сделаете?» Ответ отрицательный, никто не хочет нести ответственность. А я, раз уж взялась, должна довести до конца.

Фото: onliner

Фото: onliner

Да, бывает тяжело, но сдаваться нельзя. Ведь это счастье, если больное или раненое животное выживает. Еще больше я радуюсь, когда оно встает на лапки и самостоятельно ходит в туалет. Как тут скажешь, что все надоело, или выгонишь их на улицу? Я даже родным говорю, чтобы они, если я умру, бросили питомцев в одну могилу со мной. Потому что никому они не нужны и вряд ли обретут новых хозяев, — говорит Оксана, а за ее спиной, на огороженной сеткой лужайке, носятся, лая, псы.

Фото: onliner

«Они очень любят обнимашки, — добавляет женщина, открывая гараж. Наружу, скуля, виляя хвостами и нетерпеливо толкая друг друга, выскакивает собак пятнадцать. Маленькие и большие, породистые и дворняги, они возбужденно кувыркаются в воздухе и встают на задние лапы, чтобы вылизать хозяйке лицо. То и дело вступают в схватку с сородичами, и тогда Оксана, взяв «наказалочку» — гимнастическую палку, — разнимает драчунов.

Это еще не все, несколько барбосов остаются на диванах и лежат на ковре в гараже. А уже за стеной начинаются владения кошек. Ориентир — полка у двери, доверху набитая лекарствами. И, если хозяйка принимает только таблетки от спазмов, в аптечке четвероногих, кажется, есть все: капельницы, антибиотики, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты. В принципе, ничего удивительного: Оксана одна, а животных больше сотни, и они повсюду — на батареях, кухонных столешницах, в ванной.

Фото: onliner

— Началось все с семьи и детства. Иду из школы, вижу раненого голубя или котенка и тяну их домой. Родители и слова не сказали, они были только за. Правда, мама запрещала держать в квартире собак, хоть отец очень хотел их завести. Зато в нашем доме всегда были кошки,— возвращается к истокам женщина.

В начале 2000-х она уехала на заработки в Испанию. Стоя в очереди, чтобы послать родным деньги, Оксана познакомилась с Андреем, своим будущим мужем. Десять лет супруги, не зная бед, жили в Валенсии, где у них родился сын (еще один сын, у Оксаны уже был ребенок от первого брака). А потом в стране начался кризис, и мигрантов уволили. Они вернулись в Беларусь, на родину главы семейства, прихватив с собой рыжего испанского кота, которого Андрей подобрал с улицы.

Фото: onliner

Первое время женщина работала швеей на слонимской фабрике художественных изделий, но позже устроилась на рынок — и тут понеслось. Оксана не искала животных, они находили ее сами.

— На градуснике минус 25. Мы с девочками пьем кофе и слышим: жалобно мяукает молоденькая кошка. Я принесла ее в роллет, покормила, а через несколько дней отнесла домой. Так у нас поселилась Буся. Спустя время на рынок пришел щеночек, сел ко мне на ноги и смотрит. Я хотела пристроить Машу в добрые руки, но дети просили: «Мамочка, не отдавай, мы будем за ней присматривать». Тут уж я ничего не могла поделать, пришлось приютить и ее.

Фото: onliner

Прошло еще два месяца, и в мой роллет прибегает бездомная бельгийская овчарка. Мы с мужем раскладывали товары, а она раз — и села в машину Андрея. Он говорит: «Давай возьмем, будет Маше подружка». Сказано — сделано, — вспоминает собеседница.

В то время ее семья жила в квартире на первом этаже. Часто случалось, что под балконом люди оставляли питомцев. А иногда сумки с котятами и щенками прилетали в окна жильцов. Выкинуть их обратно домочадцам не позволяла совесть.

— Мы с Андреем хотели завести третьего ребенка, но у нас два раза не получилось. Если бы не это, животных бы не было. У меня огромный нерастраченный потенциал любви. Когда муж уезжал в рейс, я шла к старшему сыну, Саше, чтобы поцеловать. Он вырывался из объятий, и тогда я пыталась приласкать Витю. Он тоже упирался: «Мама, отстань». А кого мне еще обнимать? Мне нужно за кем-то ухаживать, ходить за ним, но такого человека не было. Поэтому мое внимание сконцентрировалось на животных, — объясняет хозяйка.

Ее муж, дальнобойщик по профессии, сейчас в рейсе, а сыновья выросли и уехали — один в Минск, другой в Гродно. Так что все хозяйство лежит на ее плечах.

Фото: onliner

«Сосед пришел с косой всех убивать, потому что собаки громко лают»

Число пушистых постояльцев стремительно росло. С этим нужно было срочно что-то делать: четырехкомнатной квартиры все-таки не хватало, чтобы разместить 20 кошек и 5 собак. Супруги выставили ее на продажу и стали выбирать жилье. Участок в деревне Чемеры в 25 соток с высоким забором и сараями, где сейчас живут овцы-газонокосилки, Оксана с мужем приобрели спустя год поисков.

Новые владельцы трехэтажного особняка исходили из того, что им и четырех комнат хватит, а вот животным может понадобиться целых десять. Любимцам отвели весь первый этаж, но постепенно они захватили остальную территорию. Квадратные метры, впрочем, четко распределены: в одном помещении обитают здоровые собаки, в другом — псы перед кастрацией, в третьей — инвалиды. То же и с котами: привитые и стерилизованные живут отдельно от тех, кому еще предстоит это пережить. Только на третьем, в комнате старшего сына Оксаны, соседствуют сразу трое: ягненок Чебурашка, которого знакомые женщины нашли на трассе под Пружанами, пес Персиваль, от которого отказалась заводчица, и кошка с вирусом иммунодефицита.

Фото: onliner

— Пока жили в квартире, сложно было в одиночку выгуливать собак. До обеда я работала на рынке, потом бежала домой и по очереди трижды в день выводила псов на улицу — и так три раза в день. Сейчас полегче: в своем доме откроешь дверь — и четвероногие побежали по своим делам. Хотя все равно приходится нелегко. Я встаю в восемь утра, делаю обход, проверяя, все ли животные на месте. Попутно наливаю воду, насыпаю корм — в день на всех нужно примерно 30 килограммов — и смотрю, все ли кушают. Если кто в стороне, значит, заболел, поедем к врачу. Только ближе к обеду я привожу себя в порядок и завтракаю. И то о них не забываю: посмотрит кто жалобно — брошу кусочек бутерброда,— описывает свой распорядок собеседница.

Дальше по расписанию уборка. Задач с таким количеством подопечных хватает, и Оксана не всегда успевает сделать, что планировала. Она хотела бы нанять помощницу, но найти женщину, так же отчаянно полюбившую бы котов и собак, пока не удалось. Наоборот, некоторые против того, чтобы владелица держала питомцев. Считают, что их нужно усыпить.

— Когда мы только-только переехали сюда, соседи подкидывали животных на наш двор. Они угрожали нам, даже приходили убивать. Как сейчас помню, на часах полседьмого вечера, к нам приходит мужчина с косой в руках всех резать, потому что собаки лают. Я вызвала милицию. Какое-то время было тихо, но потом еще один сосед открыл калитку и выпустил псов. Убежали только два. Овчарка сразу же вернулась, а Марту, одну из первых любимиц, искали два дня. Я тогда чуть с ума не сошла. Теперь мои ворота и двери всегда на замке, а на территории есть камеры, чтобы, случись что, посмотреть, в чем дело, — комментирует женщина.

Фото: onliner

По ее словам, все питомцы живут «легально»: они прописаны в доме и зарегистрированы в сельсовете. Каждый месяц она платит 33 рубля за содержание подопечных. Кроме того, они застрахованы — если кто-то из них укусит или сильно напугает гостя, тот получит компенсацию. Псы Оксаны, надо сказать, не кусаются, но ведут себя очень активно, желая, чтобы их погладили или почесали живот.

— Некоторые жалуются на волонтеров, мол, они собирают чужие деньги и тратят их на свои нужды. Но у меня четкая отчетность. У животных своя пластиковая карточка, куда поступают пожертвования, у меня своя. Каждый месяц я делаю выписки со счетов. Так что проблема скорее в тех, кто выкидывает своих питомцев, — делится мнением Оксана. — Ни разу за все годы не было такого, чтобы нашлись хозяева моих котов или собак и хотели их забрать. Бывает, появляются желающие обрести любимца, но я, прежде чем отдать кого-либо, долго разговариваю с потенциальным владельцем, слежу, чтобы он был непьющим, смотрю жилищные условия. Случалось, что я доверяла животных, а впоследствии узнавала, что случилась беда: либо участок не огорожен, либо пса посадили на цепь. Я категорически против такого: из-за этого у собак ломается психика.

Фото: onliner

«Будет не 120, а 1200»

Последним поселенцем в «Ноевом ковчеге» стал лабрадор Онегин, которого две недели назад попросили приютить другие волонтеры. Сперва Оксана хотела отказаться, но не смогла. Как это — она будет пить кофе, а пес будет умирать на улице от последствий укуса клеща? А когда она сосчитала животных, «чуть не сошла с ума»: не ожидала, что их количество перевалило за сотню.

При этом женщина помнит клички, истории и болезни всех питомцев — почти все случаи критические, — хоть у нее и нет ветеринарного образования. Кота Барсика, например, в Минске на Налибокской, 33, сбила машина. У Мини с Притыцкого, 7, нет лапы. А лайку и алабая, собак, которые должны быть по 50 килограммов, а весили меньше 20, изымали с милицией из семьи, кормившей псов сырой свеклой.

Фото: onliner

Иногда визит в клинику необходим сразу нескольким подопечным. Не все таксисты соглашаются взять их в салон, но есть один, кто всегда готов доставить четвероногих по адресу. Картина забавная: женщина с переносками и пятью поводками в руках пытается разместить любимцев в большой машине. Если же ей вдруг нужно уехать по своим делам, оставив мохнатых приближенных дома, она нанимает сторожа, чтобы тот поддерживал порядок в коттедже и следил, чтобы четвероногие не подрались.

Самое сложное — это не вылечить животное, а найти ему достойную семью, которая заботилась бы о питомце лучше, чем Оксана. В этом году новых хозяев нашли только 5 котов и 10 собак. Остальные или не приглянулись потенциальным владельцам, или вернулись обратно в дом женщины.

Фото: onliner

— Я боюсь открывать приют. Людям только скажи это слово, и они тут же привезут надоевших животных. Тогда у меня их будет не 120, а 1200. В идеале — если бы ко мне приезжали присмотреть себе собаку или кота, который станет не вещью, а частью семьи. Я была бы счастлива от осознания, что их приютили хорошие хозяева, — говорит Оксана.

Фото: onliner

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