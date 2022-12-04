Полковник ВСУ: Крым станет оперативным котлом для российской армии 1 4.12.2022, 12:47

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Окружения вражеской группировки будет происходить в четкой последовательности.

Временно оккупированный Крым может стать для российских захватчиков оперативным котлом. Для этого необходимо перерезать сухопутный коридор на полуостров и полностью уничтожить Крымский мост.

Выполнение этих двух условий поставит оккупантов в критическое положение. Об этом в эфире «24 канала» рассказал военный эксперт, полковник запаса, лётчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, при уничтожении моста и отрезании Крыма от сухопутного коридора российские войска окажутся без подкрепления. Свитан отметил, что приблизительно через неделю-полторы после того, как у россиян закончатся боеприпасы, можно будет начинать зачищать полуостров.

«Процессы будут проходить в такой последовательности. Выход на Азовское море в любой точке, пересечение сухопутного коридора. С любой точки к Крымскому мосту где-то 150 километров. Допустим из того же Бердянска. Тогда Крымский мост можно уничтожить теми же «Гарпунами» или «Нептунами», – заявил эксперт.

Свитан добавил, что после этого для россиян последует крымско-херсонский котел, а запорожская группировка оккупантов будет вынуждена бежать на полуостров. Там они будут пытаться эвакуироваться с помощью Черноморского флота.

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, военный эксперт генерал Бен Ходжес отметил, что освобождение правого берега Херсонщины от российских оккупантов открыло новые стратегические возможности для Украины. В частности, это дает возможность нанести разрушительные удары по логистической системе врага.

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