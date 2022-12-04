На острове Ява началось мощное извержение вулкана, который спал целый год 4.12.2022, 12:49

Шлейф пепла достиг высоты 15 км.

На острове Ява в Индонезии утром в воскресенье началось извержение вулкана Семеру. Власти предупредили о максимальном уровне опасности, началась эвакуация жителей близлежащих деревень, сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы Индонезии.

По данным агентства, извержение Семеру началось на острове Ява в Индонезии рано утром в воскресенье.

Шлейф вулкана достиг высоты 15 км, сообщило Японское метеорологическое агентство, которое отслеживало возможность возникновения цунами. Уровень вулканической активности повышен с III до IV.

Началась эвакуация людей, в том числе детей и пожилых людей, проживающих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява, сообщили в индонезийском агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий BNPB.

Власти Индонезии объявили о максимальном уровне опасности. Областная администрация запретила любую деятельность вблизи вулкана, в том числе движение грузовиков с песком, поскольку они могут повлиять на процесс эвакуации.

— Большинство подъездных дорог были закрыты с сегодняшнего утра. Сейчас идет дождь из вулканического пепла, и он закрыл вид на гору, — рассказали местные волонтеры.

Сейсмологи отмечают, что ситуация может еще ухудшиться.

Предыдущее крупное извержение Семеру произошло ровно год назад, 4 декабря, тогда погибли более 50 человек. Нынешнее извержение последовало за серией землетрясений на западе острова, в том числе произошедшего в прошлом месяце, в результате которого погибло более 300 человек.

Всего в Индонезии насчитывается 142 вулкана, в непосредственной близости от них (в пределах 10 км) проживают 8,6 млн человек.

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