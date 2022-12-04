Ученые выяснили, как беременность влияет на мозг женщин 2 4.12.2022, 12:55

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Происходят поразительные изменения.

Беременность у женщин приводит к поразительным изменениям в мозге.

Результаты исследования публикует тематическое издание Nature.

По словам ученых, женская беременность приводит к поразительным изменениям в мозге, благодаря чему устанавливается связь между ребенком и матерью. В частности, исследователи из Медицинского центра Амстердамского университета в рамках своего исследования наблюдали за 80 голландскими женщинами, которые не были беременны и раньше не рожали.

В ходе эксперимента 40 женщин забеременели, и каждой сканировали мозг в начале исследования, во время беременности, после родов и год спустя. Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что испытуемые потеряли часть серого вещества после родов.

Вместе с тем, как говорится в материале Nature, подобные изменения не обязательно представляют угрозу для здоровья женщины. Вероятно, потеря части серого вещества означает «тонкую перенастройку мозга», которая необходима при уходе за новорожденным.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что у забеременевших женщин произошли изменения в системе мозга, известной как сеть пассивного режима работы - нервная сеть взаимодействующих участков головного мозга активна в состоянии, когда человек не занят выполнением какой-либо задачи, связанной с внешним миром, а, напротив, бездействует, отдыхает, грезит наяву.

После родов женщины признались, что благодаря изменениям испытывают большую связь с младенцем и получают большее удовольствие от взаимодействия с ним, чем другие испытуемые. Кроме того, некоторые матери рассказали, что испытывали меньше обиды или гнева по отношению к ребенку.

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