«В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут» 9 4.12.2022, 13:40

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ВСУ взяли в плен «вагнеровца», сидевшего в России за кражу барана.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен российского оккупанта. Им оказался зек из ЧВК «Вагнер». Захватчик рассказал, что его освободили из тюрьмы, чтобы штурмовать Бахмут Донецкой области.

Соответствующее видеоинтервью опубликовал украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.Нет», который воюет на передовой, Юрий Бутусов. Оккупанта зовут Александр Болчев.

Россиянину 26 лет. Он отбывал наказание в российской исправительной колонии №4 г. Елец Липецкой области по 158 стать УК РФ. Болчев сел в тюрьму за кражу барана.

В итоге он был завербован в ЧВК «Вагнер» и отправлен под Бахмут штурмовать позиции ВСУ.

«Прилетел представитель, собрал весь народ. Сказали, нападение на Крымский мост, надо защищать направление Бахмута. Я и сказал: мама, я еду служить. Она сказала: «Ты полный кретин», – рассказал оккупант.

Он признался, что «главные» приказали стрелять по всем, кто будет наступать на Бахмут. В результате, ВСУ разгромили его подразделение.

«Говорили, кто будет наступать, мы сразу будем им в спину стрелять... Всех задвухсотили, из них один я остался», – сказал Болчев.

Оккупант также возмутился отношением российского командования к «расходному материалу» в виде мобилизованных из тюрем: «В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут».

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