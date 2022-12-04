«Старухе-процентщице было 40»: белоруска «поздно» ушла в ИТ — и у нее получилось 1 4.12.2022, 13:53

4,336

В каких странах можно стать успешным программистов после 50-ти.

Отказ джунам, которым за 50, — проблема отдельных стран. Так считает Татьяна Анкудо, которая нашла себя в 45 лет в Data Science.

Аналитик Татьяна получила в Германии PhD по биологии и проработала в лабораториях Беларуси, Венгрии, Швеции и Германии.

В беседе с dev.by она оценила возможности джунов, которым за 50, в разных странах мира:

- В 2019 году веб-сайт Stack Overflow опросил 66 329 профессиональных разработчиков мира. 71,7% опрошенных младше 35 лет, 85% — младше 40 лет. Вывод: ни в одной отрасли нет больше такого количества молодых профи, как в ИТ. Это ли не лучшее доказательство того, что новая профессия требует нестандартного мышления и быстрых действий, не свойственных людям среднего возраста?

- Нет, конечно. Профессия сама по себе молодая, в нее можно очень быстро войти. Чтобы стать профессионалом, например, в микробиологии, нужно отучиться 5 лет в университете, затем 3-4 года писать диссертацию, 2 года работать постдоком и только после этого переходить в лабораторию. Невозможно стать профессионалом в микробиологии в 25 лет. А в ИТ — вполне.

По данным университета Аделаиды, в 2019 году в Америке было 195 тыс. разработчиков в возрасте 55-64 года — более 10% всех ИТ-сотрудников США. Сегодня именно здесь живет и работает больше всего разработчиков, но в 2024 году, по данным корпорации Evans, первенство перехватит Индия. Все бы ничего, но средний возраст разработчиков из стран Азии — самый низкий. В Индии, по данным Stack Overflow, он составляет 25,9 лет. Причина в более высоком уровне жизни в США? Регионе проживания?

Имеет значение регион, медобслуживание, опыт работы с поколением 50+.

За 30-50 лет медицина совершила скачок, антибиотики открыли совсем недавно Качество медобслуживания выросло, но доступно не во всех странах — в некоторых регионах нет привычки лечиться у врачей. В США здоровье возведено в культ, люди дольше остаются в хорошей форме, дольше работают, и к этому давно все привыкли. Американцы поняли — и в 50, и в 60 лет человек трудоспособен, более того — обладает преимуществами перед молодыми людьми.

- Что это за преимущества?

- Назову опыт в обучении. Как ни странно, молодые люди учатся медленней. У людей в возрасте есть опыт, мнемотехники, они знают, что могут, а некоторые фичи и вовсе приходят с возрастом. Есть даже такое мнение, что книги они читают быстрее молодых — чем больше ты читаешь, тем быстрее идет процесс и лучше воспринимается текст.

В Беларуси опыта найма людей в возрасте нет — какой опыт, если недавно пенсионный возраст составлял 55 лет? Старухе-процентщице, которую убил Раскольников, было 40 — возраст, когда сегодня рожают первого ребенка — а мы еще живем в той реальности. Мир сильно изменился.

- Кто отказал претенденту в возрасте 50+ на позицию джуна — неграмотный эйчар или руководитель компании, который ограничил возраст сотрудников?

- Правила задает руководитель. Припоминаю, впрочем, и вопрос эйчара на одном из моих собеседований — будет ли проблемой, если начальник младше меня. Было смешно. Если человек профессионал, какая разница, сколько ему лет?

Самое время вспомнить о конфликте между 40-летним руководителем и подчиненным в возрасте 50+, свидетелем которого пришлось стать. Посчитав задания шефа неграмотными, подчиненный сказал: «я лучше знаю, потому что старше вас и опыта у меня больше». Не в этом ли причина отказов возрастным претендентам?

«Я старше и опыта больше» — не аргумент, у моего начальника опыта больше, хотя он младше в два раза. Говорить о возрасте в обществе не принято. Внутри моей компании — dunnhumby очень приблизительно известно, кому сколько лет. Должность сотрудника, его имя, биография — публичные данные, возраст и уровень зарплаты — закрытая тема.

- Даже на дне рождения сотрудника его не поздравят с 50-летием?

- Нет. Во-первых, поздравляют очень редко, у нас всего пара человек засветила свои дни рождения. Во-вторых, никто не скажет, поздравляю тебя с конкретной датой. Это личная информация, которую кто-то может озвучить, а кто-то — нет, такие данные не подлежат учету.

- Кандидату, получившему отказ в ИТ-компаниях Беларуси, рекомендуют уезжать в другие страны. Это выход?

- Да. Если страна не готова, сложно изменить механизм.

- Но, когда тебе 50+, трудно менять условия жизни, есть устоявшиеся привычки, пожилые родители…

- У всех есть обстоятельства и всегда можно найти оправдания. Не призываю покидать страну, говорю: проблема эйджизма существует, и она региональная, если двигаться с востока на запад, ее градус стихает. Хорошо помню, как 10 лет назад, когда начала работать в американской компании, с большим уважением рассказывали о людях в возрасте, которые сменили сферу занятости, не важно, какую. Их любят за опыт, замечают и продвигают, ведь человек не застрял, а пошел учиться дальше.

Часто, когда человек проработал на одном месте больше 15 лет, он выходит на плато, выгорает, нет возможности для роста. Хорошее решение в этом случае — переквалификация.

Смена направления и дальнейший рост — признак амбиций. Потому что на человека в возрасте уже нет давления вроде «иди в университет» — галочка в графе «высшее образование» давно поставлена. Но он снова идет на курсы, учится, а это сложно — учиться, ведь нужно столько энергии! И когда, несмотря на все, человек идет вперед и продолжает работать, все говорит о том, что он думает. А значит — лучший претендент.

- А если в ИТ пришли за деньгами, а не за ростом?

- Невозможно работать в ИТ с потухшими глазами только ради денег. Каждый день ты учишься новому, тупишь, не справляешься. Денежной мотивации недостаточно, чтобы решать проблемы, надо сесть и фигачить, постоянно учиться. А учиться можно только с горящими глазами. Тот, кто пришел за деньгами, быстро уходит.

- Наверное, потому работодатели и боятся возрастных претендентов — а вдруг они пришли за деньгами и с потухшими глазами?

- Одно из предложений поступило мне после постов на Linkedin о моей учебе — я решила пройти курсы и стала учиться публично, на протяжении четырех месяцев рассказывала о достижениях. Это заметили в одной из ИТ-компаний, где одним из главных критериев отбора были горящие глаза и желание учиться.

- Ты получила работу аналитика в Венгрии в 45, сталкивалась ли с проблемой эйджизма?

- Нет, я попала в компанию, головной офис которой находится в Англии, здесь много времени тратят на поддержание западного уровня культуры. Это интернациональная компания, где люди разных цветов кожи говорят с разными акцентами — и замечать это не принято.

- Ты не исключаешь переезда в иную страну ЕС или США. Волнуешься со стажем работы в 1,5 года и неподтвержденной позицией мидла?

- Конечно, нет! В Америке меня оценят еще больше — в Data Science имеет значение ученая степень и научный взгляд на проблему, ведь человек со степенью обладает критическим мышлением и любые результаты подвергает сомнению. Это важно для моей новой профессии, и работодатели это понимают.

- Известно ли тебе о случаях отказов кандидатам на позицию джуна в возрасте 50+?

- Мне отказали из-за возраста работодателя. Мы были сверстниками, но я в свои 45 успела многое, а он двигался по плато, я пришла с горящими глазами, а он выгорел. Даже если бы я получила эту работу, мы не сработались бы.

Знакомый из России в резюме на позицию джуна в Data Science указал возраст в 46 лет — не отозвался никто. Его взяли через знакомых, когда он устроился волонтером на проектную работу и был замечен. На работе он быстро пошел в гору, не прошло и года, как дали джунов в обучение.

- В твоем резюме заполнена графа «возраст»?

- Нет, ведь я подаюсь в западном мире, где не принято говорить о возрасте. Нет ни лет, ни фото, даже год окончания университета порекомендовали убрать — это было давно и уже не интересно. Работодателей интересует последний период длиной в 10 лет.

- В разговоре ты сформулировала несколько путей для кандидатов в джуны, которым за 50: постить на Linkedin, работать волонтером и надеяться, что тебя заметят. Что еще?

- Обучать других, принимать активное участие в ИТ-жизни, подготовится к определенной теме — и сделать доклад, даже перед сеньорами.

Хорошо писать о своих достижениях в публикациях, задавать вопросы и самому отвечать на ИТ-платформе Stack Overflow. Некоторые компании просят линк на твой профиль в Stack Overflow и в зависимости от количества вопросов, в которых ты принял участие, начисляют баллы.

В области дата сайнс можно участвовать в соревнованиях на kaggle.com, сильных игроков разбирают безо всяких резюме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».