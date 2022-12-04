Путин заперся в бетонном «яйце» 10 4.12.2022, 13:56

8,350

Полковник ФСБ рассказал новые факты о бункерах главы РФ.

В России полно бункеров на случай ядерной войны. Некоторые напоминают целые подземные поселки с больницами, транспортом и автономной подачей воды.

Как рассказал в эфире FREEDOM экс-депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, у Путина не один бункер.

По его словам, российский президент сейчас испытывает только одно чувство – выжить любой ценой, поэтому глава Кремля очень печется о своей безопасности.

Гудков подтвердил, что Путин укрывается в бункере, который напоминает «целые подземные города»: «Подземный город – огромная гиганская пустота в земле на большой глубине. Чуть ли ни с электротранспортом, потому что туда не дойдешь пешком… Расчитан на несколько десятков тысяч человек, которые находятся на глубине скальных пород», - рассказал бывший депутат.

Гудков отметил, что такие бункеры строили еще в советское время. Некоторые дожили до нашего времени. Например, в Москве.

«В Чеховском районе Москвы были бункеры на случай ядерной войны: небольшой глубины, может, 200 м. Типа бетонного гигантского яйца, подвешенного на амортизаторах, чтобы в случае удара/ ядерного взрыва он сохранял функциональные способности управления войсками», - объяснил политик.

Недалеко от Москвы есть ветка подземных коммуникаций, добавил он.

«В бункерах есть система автономной очистки, подача воды, какие-то защитные механизмы, оборудованы медицинские пункты и больницы. То есть, это подземные поселки, которые способны укрыть и защитить на годы десятки тысяч человек», - подытожил Гудков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».