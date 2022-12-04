«Вася в сарае пытается повторить операцию «Шок и трепет» 1 4.12.2022, 14:11

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Ракетные удары по Украине стали свидетельством поражения РФ.

Россия ракетными атаками пытается уничтожить энергетическую систему Украины с октября. Это говорит о том, что Кремль войну уже проиграл.

Об этом в своем видеоблоге на YouTube рассказала российская журналист, военный и политический обозреватель Юлия Латынина.

К новой тактике Кремль перешел 10 октября. Одна атака насчитывает около 100 ракет, которые запускаются несколькими волнами. Первой волной идут неточные ракеты или дроны для насыщения ПВО, далее - уже более высокоточное оружие. Около 80% сбивается украинской ПВО.

«Это как Вася в деревенском сарае пытается повторить операцию «Шок и трепет». Ужас получается, гадость получается, шок и трепет - не очень… Начать ковровые бомбардировки Путину мешает украинская ПВО. И больше ничего. Везде, где ПВО не было (в Чечне, Алеппо, Мариуполе), по трансформаторам никто не бил, а били по больницам, драмтеатрам, домам… Просто сносили город… Удары по энергосистемам - не стратегия. Это неспособность подавить украинскую ПВО и устроить на территории всей Украины то, что устроил в Мариуполе… Топчет копытами, потому что ему обломали рога», - рассказала журналистка.

Она уточнила, что Путин не в состоянии справиться с украинской ПВО, так как она мобильна и постоянно меняет позиции. Отыскивать их у РФ возможностей и способностей нет.

«Путин вынужден использовать ракеты, которых у него мало, а не авиабомбы, которых у него много. И это показывает, что он проиграл. У него нет господства в воздухе над Украиной. И кто-то достаточно неглупый продал Путину идею ракетных ударов по энергетике вместо неосуществимых ковровых бомбардировок. Путин может считать, что он страшно грозен, так как отключает свет родителям маленькой девочки, которую везут на заправку чтобы использовать ингалятор. Но в мире холодных военных реальностей Путин - лузер… Ракетные удары по энергоструктуре означают слабость, а не силу, и проигрыш, а не победу», - констатировала Латынина.

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