В МВД Украины раскрыли цели визита Шойгу в Беларусь 6 4.12.2022, 14:14

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Их было две.

Визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск может иметь две цели. Это психологическая операция и подталкивание белорусского диктатора Александра Лукашенко на конкретные действия по поддержке войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

«Я думаю, в этом есть два момента. Во-первых - это действительно психологическая операция против Украины. Потому что любой такой визит будет вызывать много тревожностей и других психологических вещей на территории нашей страны. С другой стороны - это подталкивание Беларуси к соответствующим действиям», - считает Денисенко.

По его словам, вероятно, между сторонами проходили разговоры о еще большей расконсервации белорусских вооружений для передачи россиянам.

«Потому что, начиная с июня месяца, одним из главных поставщиков оружия для России стала Республика Беларусь», - отметил Денисенко.

Впрочем, он обратил внимание, несмотря на то, что россияне увеличивают свою группировку в Беларуси, говорить об ударной группировке и готовности повторных наступательных действий РФ с этой стороны пока нет причин.

Напомним, вчера, 3 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с необъявленным и внезапным визитом в Минск.

В ходе которого он подписал с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным протокол о «внесении изменений в соглашение между РБ и РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере».

Также российский министр встретился и Лукашенко, в ходе переговоров последний заявил, что «белорусские и российские военные готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию».

Как полагают в американском Институте изучения войны ISW, вероятно, Шойгу летал в Беларусь, чтобы «продавить» дальнейшую поддержку России в войне.

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