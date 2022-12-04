Разведка США: Путин удивлен провалом в Украине и может изменить военные цели
- 4.12.2022, 14:44
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Речь идет о краткосрочных планах Кремля.
Президент России Владимир Путин был удивлен провалом Вооруженных сил РФ в Украине и может сократить на время свои цели в Украине.
Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, сообщает Reuters.
При этом она отметила, что глава Кремля не изменил долгосрочные планы по Украине.
«Возможно, Путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время», - заявила Хейнс.
Она сказала, что Россия «достаточно быстро» израсходовала свои военные запасы.
«Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные в России. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на нынешнем этапе полную картину проблем. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой», - сказала Хейнс.
Отвечая на вопрос о последствиях атак России на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказал, что цель Москвы отчасти заключалась в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению.
«Я думаю, что мы не видим доказательств того, что воля украинцев подорвалась. При этом экономика Украины очень страдает», - отметила она.
Хейнс добавила, что США не считают вероятным изменение режима в России из-за войны и падения власти в Иране из-за протестов.