ВСУ ликвидировали бездетного оккупанта: вдова хочет родить от него после смерти 2 4.12.2022, 14:59

1,142

Захватчика не брали на войну, но он ходил в военкоматы и писал письма.

Украинские военные ликвидировали на фронте 45-летнего бездетного оккупанта-добровольца Ивана Муханова.

Захватчик был родом из города Красноуфимск Свердловской области. Там его и похоронили в субботу, 3 декабря. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе в Facebook.

У него с женой Екатериной не было детей, и теперь вдова хочет родить от своего покойного мужа.

«Дома Ваньку ждала жена Екатерина, детей у пары не было. Перед отправкой на «СВО» он заморозил свой биоматериал. Вдова ликвидированного на спецоперации решила родить от покойного мужа», – пишет Комахидзе.

Оккупант поехал на войну против Украины 18 октября, однако долго на фронте не продержался – 12 ноября его ликвидировали в городе Макеевка Донецкой области.

Захватчик раньше не служил в армии – его не брали, потому что был сиротой. В 2014 году Муханов хотел поехать воевать на Донбасс, а от начала полномасштабной войны против Украины ходил в военкомат, чтобы участвовать в боевых действиях против украинцев. Однако его постоянно не брали.

Он также писал письмо Рамзану Кадырову, но и тот ему отказал.

Однако Муханов так хотел попасть на фронт и не желал отказываться от своей идеи, что вступил в казачество, от которого его отправили на войну добровольцем. А вернуться домой с фронта живым ему уже было не суждено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».