В 12 км от Минска продается дом с оригинальной крышей из тростника 2 4.12.2022, 15:13

Хозяева утверждают, что в нем можно жить круглый год и с комфортом.

В 12 километрах от Минска продается большой дом на благоустроенном участке. Он полностью готов к проживанию, с мебелью, бытовой техникой и баней. Рядом еще и гостевой домик имеется. Он особенный — с оригинальной крышей из тростника, пишет realt.by.

Дом находится в хорошем товариществе недалеко от Раубич, рядом с Прилепским заказником. В СТ «Узборье-Нерудспорт» многие живут постоянно — до Минска всего 12 километров, дороги с асфальтом, зимой чистятся. К тому же поселок газифицирован.

Общая площадь дома — 154 м2. Стены выполнены из блоков, утеплены и оштукатурены, крыша из натуральной черепицы. В отделке использовалась лиственница.

В доме три уровня. На них расположены просторная гостиная с кухней, балкон-терраса, две спальни на мансардном этаже и комната в цокольном этаже, два санузла, сауна.

Отопление паровое (твердотопливный котел с автоматикой), дополнительно — электрическое. Есть возможность перейти на газ — газовая труба проходит по улице. Дом подключен к водопроводу и канализации.

Участок небольшой — 5 соток. К нему прилегает дополнительная территория в 2 сотки, которые используются для выгула птиц. К участку также прилегает персональное парковочное место для двух автомобилей.

Рядом с коттеджем находится гостевой летний дом с оригинальной тростниковой крышей.

Стоимость этой дачи, где можно жить круглогодично — 125 тысяч долларов.

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