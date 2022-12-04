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Военный журналист: Лукашенко — это загнанное в политический тупик существо

  • 4.12.2022, 15:26
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Военный журналист: Лукашенко — это загнанное в политический тупик существо

Россияне послали диктатору сигнал загадочной смертью Макея.

Военный журналист Андрей Цаплиенко в эфире «Радио НВ» заявил, что россияне послали белорусскому диктатору Александру Лукашенко сигнал загадочной смертью его министра иностранных дел Владимира Макея.

«Сейчас ему послали сигнал. Думаю, это сделали россияне с загадочной смертью министра иностранных дел Макея. Сейчас Лукашенко просто загнан… Зверь — это Путин, но загнанное в политический тупик существо», — сказал Цаплиенко «Радио НВ».

Он также подчеркнул, что победа Украины в войне будет означать для Лукашенко крушение режима.

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