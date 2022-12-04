Военный журналист: Лукашенко — это загнанное в политический тупик существо 4.12.2022, 15:26

7,172

Россияне послали диктатору сигнал загадочной смертью Макея.

Военный журналист Андрей Цаплиенко в эфире «Радио НВ» заявил, что россияне послали белорусскому диктатору Александру Лукашенко сигнал загадочной смертью его министра иностранных дел Владимира Макея.

«Сейчас ему послали сигнал. Думаю, это сделали россияне с загадочной смертью министра иностранных дел Макея. Сейчас Лукашенко просто загнан… Зверь — это Путин, но загнанное в политический тупик существо», — сказал Цаплиенко «Радио НВ».

Он также подчеркнул, что победа Украины в войне будет означать для Лукашенко крушение режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».