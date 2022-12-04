«Если «Химера» летит, воины-гунны просыпаются»

В России объяснили, зачем отправили на фронт бурятских шаманов и юрты.

Бурятские шаманы собираются «чистить» российских солдат, которые воюют в Украине и после выхода с передовой «тащат души умерших», которых там видят. Об этом российскому журналистскому проекту «Подъем» рассказал глава «Гуннского фонда» Олег Булутов.

Накануне Булутов заявил, что бурятские шаманы направили российским военным юрты, чтобы защитить их от обстрелов. Их должны разместить в Ростове-на-Дону.

— Мы хотели в Донбасс привезти эти три юрты, но побаиваются люди, что туда приедут шаманы… Почему юрты? Когда проводится обряд, воины-гунны, они туда приходят… Вот, допустим, HIMARS, мы их «Химерами» называем. Если «Химера» идет, воины-гунны, которые спали, просыпаются. Им нужно место, им нужны юрты, они видят свой дом, атрибутику всякую, и помогают нашим бойцам.

Помимо этого, там же шаманы собираются помогать российским военным через «гуманитарные обряды».

— Когда люди выходят из боевых действий, где много погибших и прочее, они в себя берут очень много негатива. На них могут сесть мертвые, которых они видят, душа может прямо прицепиться. Вот солдат выходит с передовой, возвращается домой на побывку, а с собой тащит душу этого умершего. Придя в семью, душа эта может сесть на любого — на ребенка, на жену. Потом начинаются проблемы в семье и прочее… Они [шаманы] едут туда, чтобы с бойцами встретиться на месте и прямо их чистить там, — пояснил Булутов.

Он добавил, что для каждого бойца у шаманов есть послание от предков — его будут зачитывать при «чистке».

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