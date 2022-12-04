Игоря Олиневича снова бросили в ШИЗО? 4.12.2022, 15:33

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Фото: charter97.org

Связь с политзаключенным пропала с 25 ноября.

Мать политзаключенного Игоря Олиневича Валентина Олиневич написала про потерю связи с сыном.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Долго не писала. Не хочется, чтобы боль, отчаяние и неспособность помочь поглощало целиком. Новости со всех сторон очень настораживают. Жодинская тюрьма - тому не исключение. В начале ноября опять пропали письма от Игоря. Мои опасения подтвердились - опять штрафной изолятор. На этот раз - вся камера попала. 25 ноября пришло короткое письмо и опять молчание. Наверное, опять... Что с ним, где он? Безвестность пугает», - написала Валентина Олиневич.

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