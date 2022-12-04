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В ВСУ назвали ежедневные потери врага на Бахмутском направлении

  • 4.12.2022, 16:45
В ВСУ назвали ежедневные потери врага на Бахмутском направлении

Приблизительно столько же оккупантов получают ранения.

Российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Приблизительно столько же оккупантов получают ранения.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

«Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток», — заявил спикер.

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