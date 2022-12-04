Белоруска поверила в любовь «врача из Сирии» и 12 раз переводила ему деньги 10 4.12.2022, 17:30

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Ушло 26 тысяч рублей.

43-летняя брестчанка обратилась в милицию и рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает МВД Беларуси.

Лжеврач из Сирии свою аферу начал со знакомства с брестчанкой в социальной сети и быстро ее очаровал. Виртуальный роман, как он обещал, должен был вот-вот перейти в реальный - «врач» обещал прилететь к белоруске в гости. Она его ждала.

Но он посетовал, мол, денег на поездку не хватает, и он просит даму дать в долг. Доверчивая женщина перевела ему 2,4 тысячи рублей. Но у друга снова появились проблемы. Нужны были еще деньги, а потом еще и еще… Так брестчанка сделала 12 переводов - на общую сумму около 26 тысяч белорусских рублей.

И только когда он перестал отзываться, она поняла, что ее жестоко обманули. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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