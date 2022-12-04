Express: Здоровье Путина резко ухудшается

Express: Здоровье Путина резко ухудшается6
- 4.12.2022, 18:13
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У правителя РФ болезнь Паркинсона, рак и шизоаффективное расстройство.
Российский диктатор Владимир Путин страдает рядом серьезных болезней, пишет британское издание Express.
По словам российского политолога Валерия Соловья, у Путина диагностирован рак и шизоаффективное расстройство.
Соловей также утверждает, что здоровье диктатора «резко ухудшается».
Кроме того, в электронном письме, отправленном британскому таблоиду The Sun, источник из российских спецслужб сообщил, что у Путина болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует.
«Этот факт [предполагаемую болезнь Паркинсона] будут всячески отрицать и скрывать. Путина регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него недавно диагностировали», — утверждает источник The Sun.
Отмечено, что инъекции якобы причиняют Путину сильную боль, вызывают отеки лица и другие побочные эффекты, в том числе провалы в памяти.
«В его близком окружении ходят слухи, что кроме постепенно распространяющегося рака поджелудочной железы, у Путина также рак простаты», — говорится в сообщении.
Также издание Express со ссылкой на телеграмм-канал Генерал СВР указывает, что у президента России наблюдаются приступы кашля, тошнота и потеря аппетита.
Канал уже давно заявляет, что Путин борется с раком и со ссылкой на источники в Кремле утверждает, что россиянин якобы похудел почти на восемь килограммов.