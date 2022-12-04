ООН: Число вернувшихся в Украину после начала войны превысило 8 млн человек 1 4.12.2022, 18:16

Количество уехавших приближается к 16 млн.

Число беженцев, которые выехали из Украины с начала войны, превысило 15,8 млн человек. Это следует из данных агентства ООН по делам беженцев.

По данным на 29 ноября (статистика появляется с некоторым опозданием), число беженцев из Украины после начала войны достигло 15 млн 835,3 тыс. человек.

Большинство из беженцев отправились в Польшу, а уже из этой страны некоторые из них уехали в другие страны.

По данным ООН, с 28 февраля (данные учитываются с этой даты) в Украину вернулось из-за границы 8 млн 125,7 тыс. человек. Эта информация также по состоянию на 29 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».