ООН: Число вернувшихся в Украину после начала войны превысило 8 млн человек

ООН: Число вернувшихся в Украину после начала войны превысило 8 млн человек1
- 4.12.2022, 18:16
Количество уехавших приближается к 16 млн.
Число беженцев, которые выехали из Украины с начала войны, превысило 15,8 млн человек. Это следует из данных агентства ООН по делам беженцев.
По данным на 29 ноября (статистика появляется с некоторым опозданием), число беженцев из Украины после начала войны достигло 15 млн 835,3 тыс. человек.
Большинство из беженцев отправились в Польшу, а уже из этой страны некоторые из них уехали в другие страны.
По данным ООН, с 28 февраля (данные учитываются с этой даты) в Украину вернулось из-за границы 8 млн 125,7 тыс. человек. Эта информация также по состоянию на 29 ноября.