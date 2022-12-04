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Под Гродно человек проехал 12 метров по льду на надувном матрасе, чтобы спасти тонущих рыбаков

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  • 4.12.2022, 18:18
Под Гродно человек проехал 12 метров по льду на надувном матрасе, чтобы спасти тонущих рыбаков

Один рыбак утонул, второго удалось вытащить из полыньи.

На озере под Гродно спасатель прополз 12 метров по льду, чтобы достать тонущих рыбаков, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Днем 3 декабря очевидец, проезжавший мимо озера, что в агрогородке Луцковляны Гродненского района, услышал крики о помощи: в воде находились двое мужчин. Очевидец позвонил спасателям и бросился на выручку на надувном матрасе. Один из рыбаков ушел под воду и больше не появился, а второй успел зацепиться за матрас. К этому времени подоспели спасатели.

Сотрудник МЧС Артем Воронецкий со спасательным кругом и веревкой ползком направился к пострадавшим, а его коллега Виталий Кобылко, страховал на берегу. В итоге мужчин удалось вытянуть на берег.

Бригада «скорой» с диагнозом «общее переохлаждение» госпитализировала одного из спасенных, второму медпомощь не потребовалась.

Работники ОСВОД на расстоянии 70 метров от берега обнаружили и извлекли из воды утонувшего мужчину 1952 года рождения.

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