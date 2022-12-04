Под Гродно человек проехал 12 метров по льду на надувном матрасе, чтобы спасти тонущих рыбаков

Под Гродно человек проехал 12 метров по льду на надувном матрасе, чтобы спасти тонущих рыбаков1
- 4.12.2022, 18:18
Один рыбак утонул, второго удалось вытащить из полыньи.
На озере под Гродно спасатель прополз 12 метров по льду, чтобы достать тонущих рыбаков, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Днем 3 декабря очевидец, проезжавший мимо озера, что в агрогородке Луцковляны Гродненского района, услышал крики о помощи: в воде находились двое мужчин. Очевидец позвонил спасателям и бросился на выручку на надувном матрасе. Один из рыбаков ушел под воду и больше не появился, а второй успел зацепиться за матрас. К этому времени подоспели спасатели.
Сотрудник МЧС Артем Воронецкий со спасательным кругом и веревкой ползком направился к пострадавшим, а его коллега Виталий Кобылко, страховал на берегу. В итоге мужчин удалось вытянуть на берег.
Бригада «скорой» с диагнозом «общее переохлаждение» госпитализировала одного из спасенных, второму медпомощь не потребовалась.
Работники ОСВОД на расстоянии 70 метров от берега обнаружили и извлекли из воды утонувшего мужчину 1952 года рождения.