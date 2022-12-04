На юге Италии предлагают выплаты по 30 тысяч евро тем, кто согласится на переезд в регион 1 4.12.2022, 19:30

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Но есть условие.

В пригороде Презичче-Акварика итальянского региона Апулия предлагают 30 тысяч евро тем, кто переедет туда жить, пишет Viaggi.corriere.it.

Муниципалитет города Презичче-Акварика предлагает 30 тысяч евро на покупку дома тем, кто выберет деревню Капо-ди-Леука своим домом.

Тем же, кто решит обосноваться в одном из двух городков Презичче или Акварика, местная администрация предлагает покрыть 50% расходов, понесенных на покупку дома (в случае проведения ремонтных работ). При этом максимальная сумма, которую могут выделить, это 30 тысяч евро. Всего в специальный фонд для этих целей заложено 150 тысяч евро. Но есть важное условие.

— Максимальная сумма в 30 тысяч евро предусмотрена только в том случае, если покупатель решит сменить место жительства как минимум на 10 лет после покупки, — заявил местным газетам мэр Паоло Риццо.

Ранее в Презичче-Акварика уже объявляли подобное предложение для желающих переехать.

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