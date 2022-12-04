«Счастье, что были такие митинги» 6 4.12.2022, 19:34

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Лукашисты попытались записать «покаянное» видео задержанной жительницы Фаниполя, но что-то пошло не так.

Силовые органы задержали 60-летнюю жительницу Фаниполя Ольгу Кравчук, сообщил правозащитный центр «Вясна». «Покаянное» видео было опубликовано в одном из телеграм-каналов, приближенных к ГУБОПиК.

В видео, снятом силовиками после задержания, женщина не называет своего имени. Она признается, что из Фаниполя, и говорит, что задержали ее за то, что увидели в телефоне репосты из соцсетей правозащитного центра «Вясна», tut.by и других ресурсов, которые сейчас, по версии белорусских чиновников, считаются «экстремистскими».

— Я участвовала в митингах, потому что смысл этих… (окончание фразы силовики вырезали. — Прим. ред.). Счастье, что у нас в Беларуси были такие митинги, совершенно мирные, — заявила задержанная Ольга Кравчук. — Эти митинги — это наше счастье, что люди не взяли ни палок, ни автоматов.

По данным силовиков, Ольгу Кравчук арестовали на 15 суток.

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