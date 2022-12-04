закрыть
4 декабря 2022, воскресенье, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В оккупированных городах распространяют украинские листовки

1
  • 4.12.2022, 20:22
  • 2,174
В оккупированных городах распространяют украинские листовки

Фотофакт.

Во временно оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки и ленты, сообщает Центр национального сопротивления.

«Украинская символика продолжает активно распространяться по городам и селам временно оккупированных территорий. В частности, участники движения Желтая лента только на этой неделе выходили на улицы Геническа, Мелитополя, Энергодара, Луганска и Донецка», - сообщили в центре.

В ЦНС подчеркнули, что листовки и ленты – это яркое проявление борьбы людей, находящихся во временной оккупации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников
Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников