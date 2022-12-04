В оккупированных городах распространяют украинские листовки

В оккупированных городах распространяют украинские листовки1
- 4.12.2022, 20:22
- 2,174
Фотофакт.
Во временно оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки и ленты, сообщает Центр национального сопротивления.
«Украинская символика продолжает активно распространяться по городам и селам временно оккупированных территорий. В частности, участники движения Желтая лента только на этой неделе выходили на улицы Геническа, Мелитополя, Энергодара, Луганска и Донецка», - сообщили в центре.
В ЦНС подчеркнули, что листовки и ленты – это яркое проявление борьбы людей, находящихся во временной оккупации.