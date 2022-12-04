На Запорожском направлении ВСУ за неделю уничтожили около 20 военных баз 1 4.12.2022, 20:46

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В результате точных ударов ранения получили более 1200 солдат армии России.

Украинские военные на Запорожском направлении за неделю уничтожили около 20 военных баз российской армии.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

В результате точных ударов ВСУ ранения получили более 1200 солдат армии России. Кроме того, 300 оккупантам тотально не хватает места в больницах, поэтому войска РФ расположили их прямо в поле.

В Мелитополе из всех отделений больничного городка незанятым ранеными русскими осталось только родильное отделение.

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