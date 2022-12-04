Российская пропаганда: США готовятся устранить Лукашенко 12 4.12.2022, 21:12

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Пропаганда говорит о «расстрельном списке», куда якобы внесли диктатора.

Российский пропагандист Александр Артамонов заявил, что не зря Александр Лукашенко решил создать совместную с Россией группировку войск и разместить эти силы на западной границе страны.

«Если такой осторожный человек, как Лукашенко, решил создать союзные войска и поместить их туда, это значит одно: он почувствовал угрозу», - рассказал «Царьграду» пропагандист Артамонов.

«Плюс его фамилия включена в список деятелей, которых США должны устранить… У них есть закон, по которому они могут устранять людей в любой стране мира, если считают, что это им нужно. Они это делают, они этим гордятся», - отметил пропагандист.

Он добавил, что в «расстрельном списке» США также значились такие известные фигуры, как глава иранской разведки Касем Сулеймани, диктатор Ливии Муаммар Каддафи и правитель Югославии Слободан Милошевич.

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