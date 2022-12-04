Шустер: Лукашенко сейчас никто и звать его никак 2 4.12.2022, 22:08

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Никаких решений он не принимает.

Александр Лукашенко сейчас не руководит тем, что происходит в стране – решения принимает Россия, считает журналист и телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

« Я думаю, что уже давно Россия руководит там... Я думаю, что на всех местах ключевых ФСБ. И я думаю, что Лукашенко ими окружен. Его не назовешь «хромой уткой», потому что это не то, что президент, который проиграл выборы, – и вот ему осталось, там, два месяца переходного периода. Он не «хромая утка» в этом смысле. Я думаю, что он просто пешка в их игре», – сказал Шустер.

Он напомнил, что россияне могут атаковать Украину с территории Беларуси, оперируют белорусским вооружением, завозят и вывозят оттуда свое оружие, распоряжаются воздушным пространством.

«Что касается Лукашенко, мне кажется, что он сейчас никто. Просто никто и звать его никак. И ничем он не руководит, никаких решений он не принимает. Вот это мое ощущение абсолютное... Лукашенко – это человек, который меняется постоянно. Он приспосабливается к ситуации: он мимикрирует. Но сейчас: после всех протестов и после сохранения его у власти, и после передачи ему таких денег, чтобы он продолжал существовать, – он есть никто. Он просто никто. Никаких решений не принимает вообще, я считаю. И пойдут ли войска из Беларуси опять в Украину – это точно не он будет решать», – подытожил Шустер.

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