ВСУ продвигаются на Луганщине
- 4.12.2022, 23:03
- 1,492
Наступлению ВСУ способствует холодная погода.
Украинские военные в Луганской области проводят наступательные действия в направлении Сватово – Кременная. Наступлению ВСУ способствует холодная погода.
Об этом в эфире канала «Эспрессо» заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ВСУ постепенно продвигаются на направлении Сватово – Кременная благодаря замерзшей земле.
Гайдай отметил, что в ближайшее время озвученные новости будут «очень положительными». Далее, как сказал Гайдай, «это позволит развивать успех на определенных направлениях».
Глава Луганской ОВА не сообщил детали наступления, чтобы не помешать происходящему. В то же время он подчеркнул, что ВСУ тяжело даются каждые 50 – 100 метров освобожденной Луганщины, но «конечно, есть успехи».
В районе Бахмута и Белогоровки замерзшая земля идет на пользу российским оккупантам.
На Бахмутском направлении, по словам Гайдая, россияне применяют артиллерию и авиацию и пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако наши воины сдерживают оккупантов.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что промерзшая земля действительно дает тяжелой технике, в частности танкам или БМП, продвигаться во время наступательных действий.
По его словам, замерзшая земля даст преимущество тому, кто лучше подготовится к ведению боевых действий в таких условиях.
Он подчеркнул, что в ВСУ делают все, чтобы быть готовыми к зимнему ведению боевых действий. Сообщается, что технику переводят на зимнюю эксплуатацию и обеспечивают подразделения специальной одеждой и снаряжением для зимнего времени.