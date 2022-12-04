ВСУ продвигаются на Луганщине 4.12.2022, 23:03

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Наступлению ВСУ способствует холодная погода.

Украинские военные в Луганской области проводят наступательные действия в направлении Сватово – Кременная. Наступлению ВСУ способствует холодная погода.

Об этом в эфире канала «Эспрессо» заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ВСУ постепенно продвигаются на направлении Сватово – Кременная благодаря замерзшей земле.

Гайдай отметил, что в ближайшее время озвученные новости будут «очень положительными». Далее, как сказал Гайдай, «это позволит развивать успех на определенных направлениях».

Глава Луганской ОВА не сообщил детали наступления, чтобы не помешать происходящему. В то же время он подчеркнул, что ВСУ тяжело даются каждые 50 – 100 метров освобожденной Луганщины, но «конечно, есть успехи».

В районе Бахмута и Белогоровки замерзшая земля идет на пользу российским оккупантам.

На Бахмутском направлении, по словам Гайдая, россияне применяют артиллерию и авиацию и пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако наши воины сдерживают оккупантов.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что промерзшая земля действительно дает тяжелой технике, в частности танкам или БМП, продвигаться во время наступательных действий.

По его словам, замерзшая земля даст преимущество тому, кто лучше подготовится к ведению боевых действий в таких условиях.

Он подчеркнул, что в ВСУ делают все, чтобы быть готовыми к зимнему ведению боевых действий. Сообщается, что технику переводят на зимнюю эксплуатацию и обеспечивают подразделения специальной одеждой и снаряжением для зимнего времени.

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