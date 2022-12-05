ВСУ ликвидировали офицера из Оренбургской области 5.12.2022, 0:49

В январе оккупант вернулся в РФ с ранением, но восстановившись вновь отправился в Украину.

Российский военный из Оренбургской области Денис Атнагулов погиб в Украине. Об этом в социальных сетях сообщили родственники офицера, передает Charter97.org.

Денис Атнагулов родился в Оренбурге, закончил кадетское училище им. Неплюева, а после поступил в Высшее зенитно-ракетное училище. В 2011 году по распределению отправился в Амурскую область, после оренбуржца перевели на службу в Улан-Удэ.

В январе этого года оккупанта командировали для выполнения спецзадания в Украину, вернулся с ранением и был награжден Орденом Мужества. Восстановившись вновь отправился в Украину уже летом. В ходе выполнения боевой задачи оренбуржец был ликвидирован.

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