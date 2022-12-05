Какие суммы в Минске хотят потратить на празднование Нового года 5.12.2022, 3:19

На это намерены выделить бюджетные средства.

На сайтах по госзакупках появились заявки на подготовку Минска к Новому году. К примеру, только на материально-техническое обеспечение площадки у концертного зала «Верхний город» «Минскконцерт» намерен расходовать 216 тысяч рублей. На это намерены выделить бюджетные средства.

Еще 324 тысячи рублей «Минскконцерт» собирался потратить на материально-техническое обеспечение праздничных мероприятий ко встрече Нового 2023 года и Рождества Христова у Дворца спорта. Средства намеревались потратить на сценические конструкции и оборудование площадки.

На фейерверки или спецэффекты «Минскконцерт» запросил 76,5 тысячи рублей, на услуги по зашивке сценической конструкции — 80 тысяч рублей.

Источник финансирования — бюджетные средства.

Уточним, что это только часть госзакупок под празднование Нового года в Минске, которые разместил только «Минскконцерт».

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