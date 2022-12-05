Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ 5.12.2022, 4:54

Когда его могут принять.

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который могут утвердить уже через неделю.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о 9-м пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (снова)», - написал Йозвяк.

«Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря», - добавил он.

Некоторые государства-члены ЕС ранее выражали недовольство тем, что Еврокомиссия откладывает дальнейшие предложения по ограничениям против России - последний пакет санкций был принят два месяца назад.

Польша и страны Балтии, которые прислали свои проекты ограничений в Комиссию несколько недель назад, призвали к быстрой работе над следующим пакетом.

Среди их предложений есть в частности запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, запрет на экспорт всех беспилотников включая гражданские и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из России и продажа недвижимости россиянам.

The European Commission today briefed EU member states on the 9th sanctions package on #Russia. Interestingly #Belarus isn't targeted (again). some 180 listings and targeting banks, media transmission and technology. could potentially be agreed when EU FMs meet on 12 dec.#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 4, 2022

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