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Власти нашли виновных в рекордной инфляции

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  • 5.12.2022, 8:12
  • 5,402
Власти нашли виновных в рекордной инфляции

И это, естественно, не сам режим.

В рекордной за 10 лет инфляции провластный экономист Василий Гурский обвинил страны Запада, которые ввели санкции против Беларуси. Это разрушило многие «сложившиеся, устоявшиеся, во многом оптимальные логистические цепочки поставок сырья, комплектующих, послужила причиной существенного роста издержек и производства, и логистики».

— Это вылилось, соответственно, и в цены, — заявил он.

Про Лукашенко, который ввязал Беларусь в войну, из-за чего страна потеряла европейский и украинский рынки, Василий Гурский не упомянул.

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