Чем может быть болен Лукашенко? 2 5.12.2022, 8:46

5,748

Целый букет болезней.

Telegram-каналы подогревают слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Лукашенко. Да и сам диктатор не производит впечатления здорового человека. Чего только стоит видео, где Лукашенко по прилету в Ереван еле волочит ноги.

Лукашенко прилетел в Ереван на саммит ОДКБ.



Диктатор с трудом передвигает ноги. pic.twitter.com/5ib3ivNhKR — Сharter97.org (@charter_97) November 23, 2022

На протяжении долгого времени здоровье Александра Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Самая громкая история случилась после президентских выборов 2016 года – тогда анонимные источники сообщили об инсульте у диктатора.

Интерес к здоровью узурпатора напрямую касается государственных интересов. Согласно статье 11 закона «О президенте Республики Беларусь», Александр Лукашенко может быть «досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности».

Многие ресурсы утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать.

Сахарный диабет

Эту болезнь Лукашенко уже приписывают довольно давно. Поговаривают, что у правителя запущенная форма заболевания. Кое-кто сослался на опухшие ноги, заявив, что на одном из семейных фото в области голени диктатора имеются язвы, а на правой ноге и вовсе ампутирован палец. Некоторые тогда предположили, что Лукашенко имеет 3 степень диабета с поздними осложнениями.

Рак простаты

Издание EUobserver писало о раке предстательной железы у Лукашенко. «В феврале 2010 Александр Лукашенко находился в Швейцарии, где ему делали операцию на простате, сообщил EUobserver.com высокопоставленный дипломат в Евросоюзе», — писало издание.

Политолог Дмитрий Болкунец заявил однажды, что Лукашенко формирует комиссию, призванную заняться его собственными похоронами, которые уже расписали по минутами. Минск таким образом решил последовать примеру позднего СССР, где генсеки решали, «куда вождя хоронить», а сам Лукашенко уже пятнадцать лет лечит больную простату, которую прооперировал в Европе еще в 2010 году.

Инсульт

Российский политолог Валерий Соловей, ссылаясь на источники, заявлял, что однажды медикам удалось спасти Лукашенко после инсульта. Врачи сохранили жизнь правителю, который уже перенес ряд микроинсультов, повредивших мимику диктатора. До этого Соловей заявлял, что Лукашенко спасали китайские медики, а инсультов у диктатора было явно больше.

Психопатия.

Во время освидетельствования для назначения на должность председателя колхоза Лукашенко поставили «мозаичную психопатию», а в 1978 глава Могилевского областного пищеторга, где будущий правитель работал секретарем ВЛКСМ, отправил последнего вновь проходить освидетельствование «в связи с неадекватным поведением». С этим диагнозом Лукашенко комиссовали из армии.

Коронавирус

Летом 2020 года Лукашенко во время выступления извинился за свой голос и заявил, что перенес ковид. Тогда же он и сообщил солдатам, что «умудрился на ногах» справиться с инфекцией.

Тем не менее, до его заявления на одном из совещаний на руке правителя увидели катетер, заподозрив, что тот все-таки столкнулся с тяжелыми последствиями инфекции. В кадры попал бинт, повязанный вокруг запястья диктатора.

11 января Лукашенко осипшим голосом рассказал о повторном заражении коронавирусом. Голос диктатора не вернулся к прежнему диапазону до сих пор.

Проблемы с суставами

В конце лета в Сети появились кадры с пресс-конференцией Лукашенко, где многие обратили внимание на походку узурпатора – ряд СМИ сочли ее довольно странной.

Также на видео не раз попадали кадры, как диктатор еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».