ВСУ ударили по позициям российских оккупантов в Запорожской области
- 5.12.2022, 8:52
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Армия РФ понесла значительные потери.
Подтверждено поражение Силами обороны Украины района сосредоточение живой силы российских оккупантов в Якимовском районе Запорожской области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 5 декабря.
Потери оккупантов составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты грузовиками свозят в Токмак раненых российских военных и размещают их в медицинских учреждениях. То же самое происходит и в других захваченных населенных пунктах Запорожской области.