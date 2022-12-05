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ВСУ ударили по позициям российских оккупантов в Запорожской области

  • 5.12.2022, 8:52
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ВСУ ударили по позициям российских оккупантов в Запорожской области

Армия РФ понесла значительные потери.

Подтверждено поражение Силами обороны Украины района сосредоточение живой силы российских оккупантов в Якимовском районе Запорожской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 5 декабря.

Потери оккупантов составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты грузовиками свозят в Токмак раненых российских военных и размещают их в медицинских учреждениях. То же самое происходит и в других захваченных населенных пунктах Запорожской области.

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