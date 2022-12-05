Не те шаманы, не туда пришли 7 Telegram-канал «СерпомПо»

5.12.2022, 9:29

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Им бы поддержать Габышева.

На фронты «спецоперации», в помощь российскому войску отправлены бурятские шаманы. Глава «Гуннского фонда» Олег Булутов говорит: «Они едут туда, чтобы с бойцами встретиться на месте и прямо их чистить там».

Звучит интересно, но мы считаем, что бурятские шаманы совершили ошибку – припозднились и не туда поехали.

Им бы поддержать в свое время поход шамана Габышева на Москву. Выйти в том же направлении. Дошли бы до Кремля, стали лагерем на Красной площади, жгли костры, жарили мясо, били в бубны, пели песни. Провели бы вместе с Габышевым обряд очищения Кремля, изгнания оттуда великого геополитика.

Кто знает, может и покинул бы он уже Кремль, уйдя с Шойгу в алтайские леса, чтобы жить там отшельниками, питаясь рыбами речными, ставя силки на зверя, собирая ягоды и добывая на пару, как Винни-Пух с Пятачком, мёд диких пчёл.

И «спецоперация» тогда бы не началась – жила бы наша страна с Украиной в мире и благополучии. А шаманам поставили бы памятник за то, что отвели от России беду.

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