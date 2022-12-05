Как будет себя вести белорусский рубль на предстоящей неделе 5.12.2022, 9:45

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Скорее всего, будет расти евро.

На белорусском валютном рынке прошлая неделя прошла под знаком роста евро и снижения российского рубля, пишет myfin.by.

Курс евро за неделю вырос на +2,30%, сокращая отставание к началу года до -11,49%. Пара EUR/BYN поднялась к закрытию пятничных торгов до 2,5513. Примечательно, что на белорусском рынке последние семь месяцев сохраняются крайне высокие объемы торгов именно по евровалюте.

Доллар США также вырос за прошлую неделю на +1,16%, к началу года сохраняется небольшая просадка на -3,98%. Закрытие торгов недели остановилось на курсе USD/BYN 2,4466.

Российский рубль ушел в минус на белорусской валютно-фондовой бирже и курс закрытия недели составил RUB/BYN 3,9633 за 100 российских рублей. Снижение за неделю составило -0,76%, изменение к началу года +15,47%.

На текущей неделе рынок с высокой степенью вероятности будет находиться под влиянием ослабления доллара США на мировых площадках, поэтому не исключен рост курса евро и на белорусском валютном рынке до EUR/BYN 2,5700-2,5800.

Курс доллара будет определяться изменениями котировок доллара на российском рынке, где наблюдается тенденция к снижению курса рубля. Доллар США в прошлую пятницу закрылся на уровне USD/RUB 62,000 в зеленой зоне.

В том случае, если доллар на торгах ММВБ продолжит укрепление, белорусский рынок может отреагировать снижением курса рубля до RUB/BYN 3,3800 за 100 российских рублей, а доллар США подрастет до USD/BYN 2,4500-2,4600.

И в качестве вишенки – курс золота на Лондонской бирже уверенно пробил отметку в 1800 USD/Oz и пытается приблизиться к 1900 USD/Oz. Не исключено, что в начале следующего года благородный металл вновь подорожает до 2000 USD/Oz и выше.

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