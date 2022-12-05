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«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц»

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  • 5.12.2022, 9:50
  • 2,888
«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц»

Белорусы в мороз лопатами убирают кукурузу.

Лукашисты в одном из хозяйств отправили подчиненных с лопатами на уборку кукурузы в мороз.

«Руководители колхозов получили премии и медали, а люди зимой жнут и убирают урожай», — пишут люди в соцсетях.

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