«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц» 1 5.12.2022, 9:50

2,888

Белорусы в мороз лопатами убирают кукурузу.

Лукашисты в одном из хозяйств отправили подчиненных с лопатами на уборку кукурузы в мороз.

«Руководители колхозов получили премии и медали, а люди зимой жнут и убирают урожай», — пишут люди в соцсетях.

«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц».



Лукашенковские «крепкие хозяйственники» отправили подчиненных с лопатами на уборку кукурузы в мороз.



«Руководители колхозов получили премии и медали, а люди зимой жнут и убирают урожай», - пишут люди в соцсетях. pic.twitter.com/tW5LIHXU3e — Сharter97.org (@charter_97) December 4, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».