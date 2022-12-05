«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц»1
- 5.12.2022, 9:50
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Белорусы в мороз лопатами убирают кукурузу.
Лукашисты в одном из хозяйств отправили подчиненных с лопатами на уборку кукурузы в мороз.
«Руководители колхозов получили премии и медали, а люди зимой жнут и убирают урожай», — пишут люди в соцсетях.
«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц».— Сharter97.org (@charter_97) December 4, 2022
Лукашенковские «крепкие хозяйственники» отправили подчиненных с лопатами на уборку кукурузы в мороз.
«Руководители колхозов получили премии и медали, а люди зимой жнут и убирают урожай», - пишут люди в соцсетях. pic.twitter.com/tW5LIHXU3e