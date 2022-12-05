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Взрыв БМП с российскими «мобиками» попал на видео одного из оккупантов

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  • 5.12.2022, 10:38
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Взрыв БМП с российскими «мобиками» попал на видео одного из оккупантов
иллюстрационное фото

Выжившие солдаты разбегались во все стороны.

Российский оккупант снял подрыв боевой машины пехоты ВС РФ, на броне которой находились мобилизованные захватчики.

Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На нем видно движущуюся колонну российской бронетехники. Когда одна из БМП проезжает возле танка, произошел мощный взрыв, после которого выжившие солдаты разбежались в разные стороны.

При этом следовавшая за ней бронемашина, в которой ехал оператор, неожиданно заглохла, из-за чего у ее экипажа началась настоящая паника.

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