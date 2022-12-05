Как белорусам подготовиться к Новому году и не отдать на это всю зарплату 1 5.12.2022, 10:49

До праздника осталось меньше месяца.

Сперва только кажется, что времени до Нового года еще много. Но чтобы потом в последний день не бегать галопом по городу, совершая импульсивные покупки и уводя свой бюджет в минус, нужно заранее все спланировать. Финансовый консультант Елена Максимович специально для Myfin.by рассказала, как подготовиться к Новому году и не оставить в магазинах всю свою зарплату.

«Чем раньше вы купите подарки, тем больше денег сэкономите»

– Получить зарплату 20 декабря и за неделю потратить все до копейки на подарки и продукты к новогоднему столу – достаточно частая история. Еще хуже, если подарки не куплены, а денег на них уже нет. И в первом, и в другом случае не понятно, на что человек будет жить до следующей зарплаты.

Согласитесь, приятнее будет встречать Новый год с положительным балансом на карте, чем с нулем. Для этого нужно готовиться к празднику заранее.

Начинайте подготовку в первых числах декабря, можно даже еще раньше – в ноябре:

цены ниже, чем перед самым Новым годом, даже с учетом праздничных скидок;

выбор товаров больше, так как до праздника почти месяц еще, народ не опомнился, что пора бы начать готовиться;

не нужно толпиться в очередях, так как магазины в это время полупустые;

с меньшей вероятностью столкнетесь и с проблемами при онлайн-шопинге, например, не закончится неожиданно товар, а даже если чего-то не будет в наличии, у вас будет время подождать новое поступление;

перед самым Новым годом хочется праздника, и вероятность сделать импульсивные покупки гораздо выше.

Чем раньше вы купите подарки, тем больше денег сэкономите. Для этого нужно заранее продумать, кому и что вы хотите положить под елку, и определить конкретный бюджет.

Сложно сказать, сколько в среднем обходятся подарки. Кто-то тратит не больше 10 рублей на одного человека, для другого человека комфортная сумма для презентов на Новый год – 100 рублей. Есть люди, которые готовы потратить на новогодние подарки и больше 300 рублей.

Я рекомендую отталкиваться от ваших финансовых возможностей.

Проанализируйте свой месячный бюджет и посчитайте, какую сумму вы сможете выделить на подарки.

Определите точное количество презентов.

Затем разделите сумму, отложенную на подарки, на количество презентов. Так вы определите среднюю стоимость подарка на одного человека.

Понятно, что кому-то хочется подарить более дорогой подарок, а кому-то более бюджетный – просто сделать знак внимания. Это тоже нужно распланировать заранее. При определении суммы для конкретного человека главное – не выйти за объем общего бюджета на подарки, иначе первые числа 2023 года начнутся с пустого кошелька, что не очень хорошо для старта нового финансового года.

Раннее планирование бюджета позволит избежать импульсивных покупок, так как вы будете точно знать, сколько можете потратить на праздник, а это, я гарантирую, сэкономит в среднем 20% бюджета.

Многим все равно захочется спонтанно побаловать себя чем-то приятным, что попадется на глаза. И это не обязательно должно быть чем-то рациональным или необходимым.

Чтобы не переборщить с затратами на «плюшки для себя любимого», просто определите конкретную сумму, которую вы можете потратить на импульсивные покупки. И тратьте в свое удовольствие, но не выходите за обозначенный лимит. Тогда и праздник получится более приятным, и бюджет останется в целости.

Раннее планирование применимо и к подготовке праздничного стола. Заранее составьте меню, но мыслите при этом рационально. Всем известны анекдоты про тазики салатов на Новый год. Зачем готовить лишнее, если 2–3 января большая часть блюд с новогоднего стола отправится в мусорку?

Если вы один раз просчитаете, сколько заплатили за продукты, которые в итоге выбросили, то измените свое отношение к количеству еды на праздники.

Удобный способ, чтобы отслеживать все новогодние траты

Заведите таблицу в Excel, в которой будут 2 столбца: новогодние расходы, максимальный бюджет и фактические расходы. В первом столбце смело записывайте все предполагаемые траты. Здесь нужно озвучить абсолютно все покупки, которые вы планируете совершить, даже, по вашему мнению, незначительные. Именно неучтенные мелочи могут в сумме влететь в копеечку.

Кроме подарков и продуктов к новогоднему столу, можно внести в новогодние затраты нарядный костюм или платье для новогодней ночи, покупку елки и украшений для дома, различные развлечения, например поход на каток или в театр на праздничное представление. Возможно, кто-то решит и вовсе отправиться в путешествие на Новый год.

Следующий этап – оптимизация новогодних затрат. Спросите себя, без чего из списка выше вы можете спокойно обойтись. Если на этом этапе ничего вычеркнуть не получилось, идем дальше – пишем максимальную сумму денег, которую вы можете позволить себе потратить на каждую статью расходов. В целом новогодние затраты должны вписаться в ваш общий финансовый план – ваши доходы по-прежнему должны быть больше, чем расходы.

Как только приступите к покупкам, вносите фактические траты и следите, чтобы они не превышали максимально отведенную на них сумму. Чтобы не считать свои расходы вручную, можно воспользоваться приложениями для ведения личного бюджета.

Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так. Поэтому можно подготовить небольшую финансовую подушку на период после праздников. В этот резервный фонд, например, отправьте предновогоднюю премию или 13-ю зарплату.

Мы встречаем 2023 год в напряжении из-за мировых событий уходящего 2022-го. Так или иначе все это оказывает на нас непосредственное влияние. Не исключаю, что многие не смогут порадовать своих близких подарками, даже самыми скромными.

Помните, что из любой ситуации есть выход. Подойдите к подаркам творчески – сделайте их своими руками. Даже не обязательно что-то мастерить. Например, на прошлый Новый год мне очень захотелось подарить детям не только подарки, но и немного волшебства. Поэтому я написала им письма от лица Дедушки Мороза с тем, какие они замечательные и как много хорошего их ждет в следующем году.

Подобные письма стали нашей традицией, потому что они дарят очень много позитивных эмоций и оставляют теплые воспоминания. Ведь главное, чтобы праздник был в душе.

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