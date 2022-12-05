СМИ сообщают о казни командира роты ЧВК «Вагнера» 5.12.2022, 11:16

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Его могли убить ударом кувалды по голове.

Российский осужденный Виктор Севальнев, командовавший 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции террористов из «ЛНР», похоже был казнен за то, что солдаты его роты дезертировали. Запись разговора Севальнева с женой предоставил The Insider глава Gulagu.net Владимир Осечкин.

Как пишет издание, 20 ноября Виктор Севальнев позвонил жене Лилии и рассказал, что его собираются увезти из больницы, где он восстанавливался после ранения на фронте, и расстрелять за то, что солдаты его роты дезертировали.

«Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им пох**у. Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить», — это последнее сообщение, которое Севальнев передал через жену.

Уже 1 декабря представитель Минобороны РФ сообщил Лилии, что ее муж погиб в «ДНР» 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове. Он пообещал, что скоро ей в Москву пришлют цинковый гроб с телом и документами. И добавил: «Соболезную, извините».

Севальнев отбывал наказание в ИК-3 в Калужской области, там же сидел его сын Олег. Сначала ЧВК Вагнера завербовала на войну Олега, когда тот погиб, Севальнев решил сам отправиться воевать. Он воевал в 7-й мотострелковой роте, и когда командира роты убили, его назначили командиром, потому что у него был боевой опыт в Чечне. Вскоре Севальнева даже наградили орденом за то, что рота под его командованием вышла из окружения. В ноябре его рота понесла большие потери, часть бойцов погибли, остальные разбежались.

По мнению Владимира Осечкина, Севальнева за дезертирство подчиненных могли казнить так же, как казнили Евгения Нужина за интервью из плена — ударом кувалды по голове.

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