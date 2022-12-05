Политзаключенному, который «оскорбил Лукашенко», увеличили срок заключения 2 5.12.2022, 11:47

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Первоначальное решение «суда» опротестовала прокуратура.

В конце ноября судебная «коллегия» по уголовным делам Могилевского областного «суда» удовлетворила протест прокурора Бобруйского района по замене приговора политзаключенному Сергею Лялину. Ранее его признали виновным в «оскорблении Лукашенко» (ч.1 ст. 368 УК) и «оскорблении представителя власти» (ст. 369 УК), сообщают правозащитники

Судья Ольга Серакова приговорила Лялина к 1 году исправительной колонии общего режима.

Позже прокуратура подала протест. В итоге срок наказания в виде лишения свободы по совокупности «преступлений» увеличили до 2 лет.

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