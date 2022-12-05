«Это еще только начало»4
- 5.12.2022, 12:23
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Инфляция бьет по кошелькам белорусов.
Цены в магазинах все больше шокируют белорусов. Читателя рассказали сайту Charter97.org, как инфляция ударила по их кошелькам:
«Год назад на продукты хватало 500 рублей ($199) в месяц на двоих. Сейчас покупаем все только самое дешевое и еле укладываемся в 600. Живем в Минске.
Если бы продолжали покупать те же продукты, что год назад, тратили бы рублей 800 ($318) в месяц. И ведь это еще только начало».
«Инфляция ударила ниже пояса, чувствую, что нищаю, просто жесть».
«Года три назад могла себе позволить слабосоленую форель среди недели купить. Теперь это — деликатес на праздник. Дожили».