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«Это еще только начало»

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  • 5.12.2022, 12:23
  • 7,024
«Это еще только начало»

Инфляция бьет по кошелькам белорусов.

Цены в магазинах все больше шокируют белорусов. Читателя рассказали сайту Charter97.org, как инфляция ударила по их кошелькам:

«Год назад на продукты хватало 500 рублей ($199) в месяц на двоих. Сейчас покупаем все только самое дешевое и еле укладываемся в 600. Живем в Минске.

Если бы продолжали покупать те же продукты, что год назад, тратили бы рублей 800 ($318) в месяц. И ведь это еще только начало».

«Инфляция ударила ниже пояса, чувствую, что нищаю, просто жесть».

«Года три назад могла себе позволить слабосоленую форель среди недели купить. Теперь это — деликатес на праздник. Дожили».

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