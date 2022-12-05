ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М 4 5.12.2022, 12:29

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«Прорыв» удалось захватить во время наступательной операции.

Украинские военные в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«Т-90М «Прорыв» это едва ли не единственное, что есть у россиян новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать их», - отметили в «СтратКоме».

Отметим, что танки Т-90 были созданы в начале 1990-х годов. Однако его модернизация Т-90М впервые была представлена публике на российском военном форуме в 2018 году.

«Прорывы» вооружены гладкоствольной 125-мм пушкой 2А46М – практически тем же орудием, что установлено в Т-80. Также танк может применять противотанковые управляемые ракеты «Рефлекс» с лазерным наведение.

Что касается защиты, то «Прорыв» оснащен трехуровневой системой защиты. Кроме того, Т-90 оснащен средствами ядерной, биологической, химической защитой и автоматической системой пожаротушения.

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