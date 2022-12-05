Политзаключенный Николай Статкевич три дня не мог есть 1 5.12.2022, 12:39

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Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

Появились новые подробности о состоянии лидера белорусской оппозиции за решеткой.

Лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич, у которого диагностировали пневмонию после трех перенесенных в тюрьме ковидов, пошел на поправку.

Об этом сообщила жена политика Марина Адамович в «Фейсбуке».

В своем письме от 24 ноября Статкевич написал, что ничего не ел три дня:

— В те пять «веселых» дней — с 11.11 по 15.11, когда все сразу (большая температура, почти непрерывная аритмия, головная боль и т.д.), то аппетит был совсем пропал, тошнило даже при мыслях о жирном, сладком и т.д. Я тогда воспользовался этим и почти перестал есть. Три дня, минимум, только пил. Чтобы не кормить вражеский вирус-агрессор. И это помогло-мне стало делаться лучше. Думаю, что если изголодавшийся организм искал по клетками, чего съесть и встречал вирус, то он его тоже ел. Так и выкарабкался.

Главным признаком, что Николаю Статкевичу действительно стало легче, жена политзаключенного считает тот факт, что он вновь начал рассуждать о войне и политике.

— То, что Москва массово бомбит энергосистему Украины, чтобы заставить ее не столько к переговорам, сколько к прекращению наступления на Донбассе — я знаю. Возвращение той же Макеевки делает очень сложной задачей для Москвы завязать «ДНР» и «ЛНР» в единый хозяйственный комплекс. А наступление же еще продолжается, и боеспособность украинского войска и его технологический уровень только растут, — написал политик.

В каких условиях содержится Николай Статкевич

Лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича содержат в нечеловеческих условиях. В первый же день его нахождения в колонии №13 в Глубоком администрация поставила его на учет как «склонного к экстремизму» и выдала полосатую робу.

В начале августа его перевели в одиночную камеру площадью три квадратных метра, а с конца июня политзаключенного регулярно помещают в ШИЗО.

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