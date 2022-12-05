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50 темных лет для России

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  • Ян Валетов
  • 5.12.2022, 12:46
  • 4,794
50 темных лет для России
Ян Валетов
Фото: Odessa Daily

РФ — облезлая кошка, которая назвала себя тигром.

Читал вечером новостные ленты. И украинские, и вражеские, и западные, и эмигрантские.

Вспомнил старый анекдот, когда у армянского радио спросили, что делать, если на тещу напал тигр?

Ничего, ответило армянское радио, сам напал - пусть сам и выкручивается!

Мне очень любопытно увидеть, как и сколько десятилетий будет выкручиваться из ситуации, в которую сама себя загнала, облезлая кошка, называвшая себя российским тигром.

Война может длиться еще долго. Очень долго. Но с тем же обескураживающим российских патриотов результатом. Потому что российское туповатое руководство неадекватно себя оценивает и оценивало еще до начала войны. Потому, что ее не надо было и начинать. И чем дольше она будет длиться, тем меньше шансов у РФ вернуться в цивилизацию. Каждый месяц этой тупой, бессмысленной бойни, загоняет их в изоляцию, бедность и безнадегу на долгие годы. Они сжигают свое будущее, будущее своих детей и уже приступили к перспективам для внуков.

Даже если они капитулируют сегодня, то впереди их ожидает очень тяжкая четверть века. Если же они будут убивать себя об Украину еще годик другой, то 50 темных лет - это тот минимум, который им светит.

Жуткая перспектива. Но заслуженная.

Ты этого хотел, Жорж Данден!

Ян Валетов, Telegram

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