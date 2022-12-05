Российский певец Лепс, который хотел «спеть на Донбассе», устроил драку возле бара
- 5.12.2022, 13:21
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Также певец-путинист неадекватно себя вел на концерте.
Российский певец Григорий Лепс, поддержавший российскую агрессию против Украины, неадекватно себя вел на концерте в Санкт-Петербурге, пишут близкие к российским силовикам Telegram-каналы.
Певец-путинист прямо во время выступления швырнул на пол микрофон и ушел.
После того как концерт в Ледовом дворце был завершен, Лепс с охранниками отправился в бар на Московском проспекте. Уже в заведении у Григория начался спор с одним из посетителей — 39-летним Дмитрием Горбачевым. Конфликтующие вышли поговорить на улицу, где и завязалась драка.
Охранник музыканта избил Дмитрия. Когда избиение закончилось, Дима отправился в больницу, где ему диагностировали перелом носа. После этого пострадавший написал заявление в полицию.
Певец Григорий Лепс — сторонник режима Путина. Ранее он заявлял, что хотел бы «спеть на Донбассе для российских солдат».